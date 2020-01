0 Facebook Inizia alla grande il 2020 di Andrea Sannino: il cantante ospite da Mara Venier a ‘Domenica In’ Spettacolo 3 Gennaio 2020 16:32 Di redazione 2'

Non ha perso neanche un secondo a condividere la bella notizia con i propri fan. Andrea Sannino, giovane e famoso cantante napoletano, è stato invitato come ospite negli studi Rai per la trasmissione Domenica In condotta da Mara Venier.

Sannino ha pubblicato un post sui propri profili social che immediatamente ha avuto molti like, commenti e condivisioni. Il cantante ha scritto di sentirsi molto orgoglioso e di aver coronato un sogno che aveva fin da bambino.

IL POST SU FACEBOOK –

“Amici miei ho una bellissima notizia da darvi. Domenica pomeriggio sarò ospite dell’immensa Mara Venìer a Domenica in su Rai 1 … un altro sogno della mia vita che si realizza.

Lo vedete questo cacciavite giallo e nero? Dovete sapere che da piccolo giocavo ogni Domenica con mia sorella, nella piccolissima ma felicissima casa dove sono cresciuto, e siccome non avevo mai avuto un microfono vero o il famoso “Canta Tu” che si vendeva in quel periodo, noi mentre guardavamo proprio “Domenica In”, prendevamo un cacciavite uguale a questo, che mio padre ha tutt’ora in una cassetta sotto al letto e immaginavamo fosse un vero microfono; Mia sorella poco più grande di me imitava proprio la bellissima Mara Venier che mi presentava ed io, che aspettavo nascosto dietro al letto, saltavo fuori e cominciavo a cantare…Si realizzerà un sogno incredibile, la vita è meravigliosa….quel bambino più di 20 anni fa, non lo sapeva, ma lo sognava…lo ha sempre sognato e ha ormai capito che se ci credete davvero anche una casa di 20 metri quadri può diventare una reggia e un cacciavite può trasformarsi in microfono, e finalmente Domenica, io, Mara Venier che mi presenta, la sentirò davvero…canterò la canzone che tutti vi aspettate e che mi ha cambiato la vita e ricorderò mia sorella e la nostra felicità quando gridava in casa “Signore e Signori, Andrea Sannino! W la vita!!!”.

Questo post lo dedico a voi e ai vostri sogni…

CREDETECI SEMPRE! 2020”