Checco Zalone sfratta la D'Urso e si prende la prima serata Mediaset Il comico pugliese, reduce da un grande successo al botteghino con il suo ultimo film, sarà riproposto con le sue precedenti pellicole la domenica

Non è scoppiata una polemica ufficiale ma alcuni malumori potrebbero essere nati in casa Mediaset. Nello specifico, la ‘stanza’ dove potrebbe scoppiare il caos, è quella delle rete ammiraglia, ovvero Canale 5.

Protagonisti due abitanti di lusso: Barbara D’Urso, regina del trash popolare e conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live non è la D’Urso, e Checco Zalone nuovo re della commedia italiana. Quest’ultimo in un solo giorno ha stracciato tutti i record del botteghino al cinema in termini di incasso.

Ed è proprio questo che ha spinto la tv di Berlusconi a modificare il palinsesto previsto. Così, la domenica in prima serata (confidando in Medusa casa di produzione del Biscione che promuove anche i film di Zalone), saranno riproposti tutti i film dell’attore e regista pugliese.

Quest’ultimo dovrà vedersela con la fiction “Come Una Madre” con protagonista Vanessa Incontrada, in onda su Rai 1. Si partirà domenica 12 gennaio e a farne le spese sarà proprio la D’Urso con il suo show.