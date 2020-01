0 Facebook Paragone spacca il M5S: “Farò ricorso”. Di Battista: “E’ più grillino di tanti altri. Sono d’accordo con lui” Politica 2 Gennaio 2020 13:33 Di redazione 2'

L’espulsione di Gianluigi Paragone dal Movimento 5 Stelle, annunciata dal collegio dei Probiviri, continua a dividere i grillini. C’è chi lo difende e chi lo attacca.

A spezzare una lancia a suo favore, l’amico Alessandro Di Battista che lo definisce “infinitamente più grillino di molti che si professano tali. Non c’è mai stata una volta che non fossi d’accordo con lui. Vi esorto a leggere ciò che dice e a trovare differenze con quel che dicevo io nell’ultima campagna elettorale che ho fatto. Quella da non candidato, quella del 33%. Buon anno a tutti amici miei”.

E Paragone, nel ringraziarlo, ricorda dal suo profilo Facebook: “Ale rappresenta quell’idea di azione e di intransigenza che mi hanno portato a conoscere il Movimento: stop allo strapotere finanziario, stop con l’Europa di Bruxelles, stop con il sistema delle porte girevoli, lotta a difesa dei veri deboli, stop alle liberalizzazioni che accomunano Lega e Pd. Io quel programma lo difendo perché con quel programma sono stato eletto. Ale lo sa”.

Intanto, sempre sui social, Paragone ha annunciato che farà ricorso. “Cari falsi probiviri, cari uomini del Nulla, voi avete paura di me perché io ho quel coraggio che voi non avete più. Contro la meschinità del vostro arbitrio mi appellerò”. Nel video che accompagna il post Paragone punta il dito contro una “volontà politica di espellere qualcuno perché è un rompicoglioni, perché è qualcuno che ti sta obbligando a prendere coscienza del fatto che le battaglie radicali, identitarie, antisistema del Movimento Cinque Stelle non sono combattute con quella forza. Ecco qual è la mia unica colpa, e quindi sono stato sbattuto fuori da questo nulla, il nulla di queste persone che si arrogano il diritto di prescindere dalla correttezza delle norme”.