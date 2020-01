0 Facebook La sorella va a svegliarlo e lo trova morto, deceduto nella notte di Capodanno Cronaca 2 Gennaio 2020 13:44 Di redazione 1'

Dramma in provincia a Sant’Angelo D’Alife, in provincia di Caserta. Un uomo di 50 anni ha perso la vita durante la notte di Capodanno, stroncato probabilmente da un infarto. La sorella della vittima, vedendo che l’uomo non usciva dalla stanza, è andata a svegliarlo e ha fatto la terribile scoperta.

Immediata la chiamata agli operatori del 118, ma quando i sanitari sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. La vittima, come riportato da Edizione Caserta, si chiamava Fernando Ricciardi.

La notizia della morte di Fernando si è diffusa velocemente nel comune in provincia di Caserta, in tanti lo conoscevano e lo ricordano come un uomo dall’animo buono. I funerali si sono tenuti in questo giovedì.