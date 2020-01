0 Facebook Medici aggrediti, Verdoliva: “Entro 15 giorni le prime telecamere sui mezzi di soccorso” Salute 2 Gennaio 2020 17:19 Di Antonella Bianco 1'

“Solidarietà al nostro personale, entro due settimane le prime telecamere sui mezzi di soccorso”. “Ancora una volta ci troviamo a commentare degli inqualificabili episodi di violenza ai danni di donne e di uomini che lavorano per garantire la salute dei cittadini. E a questi operatori sanitari va tutta la mia solidarietà. Nell’ultimo anno abbiamo messo in campo moltissime azioni volte ad arginare il fenomeno della violenza nei pronto soccorso e nei presidi ospedalieri, chiaramente c’è ancora da fare e siamo pronti a concretizzare ulteriori azioni deterrenti come, ad esempio, le telecamere sulle ambulanze per le quali è già stato disposto l’affidamento nel dicembre 2019 e la prima installazione è prevista entro il prossimo 15 gennaio. È bene però anche ribadire che questi delinquenti che si macchiano di gesti inqualificabili non rappresentano Napoli e i suoi cittadini”. Questo il commento del direttore generale Ciro Verdoliva in merito agli episodi di violenza avvenuti nei primi giorni del 2020.