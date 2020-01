0 Facebook Belen Rodriguez a letto con Stefano De Martino in montagna: “Mi piaci assai” Spettacolo 2 Gennaio 2020 17:18 Di redazione 2'

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ricorderanno il 2019 come l’anno della loro riconciliazione. La coppia da quando è tornata assieme è praticamente inseparabile. Assieme al loro figlioletto Santiago e ad alcuni amici si sono concessi una vacanza in montagna per il Capodanno. E proprio durante il soggiorno in un lussuoso chalet, la show girl argentina e il bel ballerino napoletano si sono goduti un po’ di intimità.

A dimostrarlo c’è uno scatto pubblicato da Belen, che ritrae lei e Stefano sul letto, con lei che cerca di toccargli la guancia con la lingua. La foto è accompagnata da una romantica quanto passionale dedica: “Mi piaci…assai mi piaci tu“. Parole che ben dimostrano la forte attrazione che c’è tra la coppia.

Uno scatto che ha ricevuto subito molti like e commenti da parte di chi si è complimentato con Belen e Stefano per la loro bellezza. Che l’argentina fosse molto passionale era ormai cosa nota e con Stefano, uomo “caliente” del Sud, ha trovato la complicità perfetta. Che la vacanza in montagna sia il momento giusto per il secondo figlio tanto atteso? Mai dire mai.