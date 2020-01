0 Facebook Romina gela il palco di Capodanno della Rai Spettacolo 1 Gennaio 2020 13:48 Di redazione 1'

Il palcoscenico del Capodanno in tv ha abituato i telespettatori: c’è sempre l’imprevisto, accade quasi sempre qualcosa di incontrollabile. Questa volta è stata quella di Romina Power, sul palco di Potenza insieme all’ex marito Al Bano.

Romina come sempre avvolta da abiti leggeri, non ha rinunciato al look che la contraddistingue anche in occasione dell’ultimo dell’anno con temperature piuttosto basse. Così ha detto: “Ma l’anno prossimo non possiamo farlo alle Maldive?». Una frase che non è passata inosservata al popolo dei social che ha subito scritto sull’argomento centinaia tra tweet e post.

La Power non è stata gentile secondo i telespettatori anche perchè sarebbe bastato coprirsi come ha fatto Al Bano che sul palco è salito con giubbotto, sciarpa e cappello.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook