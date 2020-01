0 Facebook Poggiomarino, si schianta prima del Cenone. Morto 47enne News 1 Gennaio 2020 13:13 Di redazione 1'

Si stava recando da alcuni familiari per il cenone di Capodanno ed era a bordo della sua Fiat 500 X con il figlio di 6 anni, quando, da una via laterale, e’ spuntata un’auto che ha centrato in pieno la sua e l’ha fatta prima capovolgere e poi schiantarsi contro un palo.

Tragedia a Poggiomarino, in via Turati. A causa del terribile incidente d’auto è morto Giuseppe Orbuso.

Un volo di diversi metri che non gli ha lasciato scampo. Il figlio e’ stato sbalzato fuori dalla vettura e adesso e’ ricoverato in condizioni serie all’ospedale pediatrico di Napoli Santobono, ma non in pericolo di vita. Feriti anche gli occupanti dell’altra auto.

