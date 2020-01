0 Facebook Capodanno di fuoco, 48 feriti per i botti a Napoli e provincia. 19enne colpita da proittile A Caserta una 19enne è stata colpita da un proiettile Cronaca 1 Gennaio 2020 09:55 Di redazione 2'

Sono 48 i feriti della ‘guerra’ dei botti a Napoli (22) e in provincia (26), secondo quanto fa sapere la Questura; nessuno e’ in gravi condizioni. Quarantasei sono stati feriti da petardi, due da arma lanciarazzi. Risultano coinvolti anche tre minorenni.

A Caserta 19enne colpita da un proiettile

Nel corso dei festeggiamenti di fine anno, nel Casertano, dai primi dati raccolti sul territorio, si sono verificati tre incidenti collegati alle esplosioni di artifizi pirici o armi da fuoco. Il piu’ grave e’ avvenuto ad Aversa, dove al pronto soccorso del locale nosocomio e’ arrivata una giovane donna con una ferita da arma da fuoco, subito ricoverata in codice rosso, non in pericolo di vita; si tratta di una 19enne, residente ad Aversa, colpita da un proiettile vagante all’addome, mentre era affacciata dal balcone della sua abitazione. Altri due incidenti si sono verificati a Maddaloni e a San Nicola La Strada, dove, rispettivamente, un 24enne e un 58enne, sono rimasti feriti dall’esplosione di petardi con prognosi di giorni 15 e 10 giorni.

Il furto in banca

Approfittando dei festeggiamenti in corso per il Capodanno, alcuni banditi hanno compiuto un furto in una banca poco dopo la mezzanotte utilizzando una bomba artigianale a Marano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano sull’episodio, i malviventi, dopo aver danneggiato una porta di emergenza blindata, sono entrati nella Banca di Credito Popolare nel centrale Corso Europa e hanno fatto esplodere un ordigno nei pressi del bancomat dall’interno dell’istituto di credito. Hanno preso il danaro – la quantificazione e’ in corso – e sono fuggiti.

