Incidente a Roma alla vigilia di Capodanno, muore napoletano di 43 anni Cronaca 31 Dicembre 2019

Ancora sangue sulle strade di Roma. Un altro incidente nella Capitale. E’ accaduto questa mattina in via Cernaia, all’incrocio con via Giuseppe Romita, vicino a piazza della Repubblica.

Scontro tra uno scooter e un mezzo del Servizio Giardini di Roma. Tragico il bilancio, il conducente a bordo del motorino, 43 anni, ha perso la vita. Secondo quanto si apprende, l’uomo era originario di Napoli. Alla guida dell’altro mezzo, invece, c’era un uomo di 56 anni, che si è subito fermato per prestare il primo soccorso.

Immediato l’arrivo dell’ambulanza, ma sebbene l’intervento del 118 sia stato celere, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Intervenuta anche la polizia stradale che ha effettuato tutti i rilievi del caso. Da chiarire ancora la dinamica dell’incidente.