0 Facebook Problemi di salute per Aurora Ramazzotti, il post su Instagram per raccontarlo ai fan Spettacolo 30 Dicembre 2019 13:05 Di redazione 1'

Aurora Ramazzotti è sempre molto attiva sui social network. Sarà per questo che ha voluto pubblicare un appello ai suoi numerosi followers, mentre si trova in vacanza al mare con il fidanzato.

Ha raccontato di aver perso completamente la voce per 15 ore. Così ha chiesto ai suoi followers se conoscessero rimedi naturali contro l’afonia. Com’è solita fare poi ha ironizzato sulla sua situazione a suon di stories su Instagram: “Da quando non ho voce, ho capito di essere logorroica“. Poi ha aggiunto: “Sono 15 ore che non parlo, ora vorrei chiacchierare anche con queste piante“.

LEGGI ANCHE: IL TRADIMENTO DEL FIDANZATO DI AURORA

Un imprevisto durante le vacanze, che però non ha fatto perdere ad Aurora la voglia di ridere, scherzare e divertirsi. Ed è proprio questo ciò che probabilmente piace tanto ai fan della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Nonostante sia ormai diventata un personaggio noto, non ha cambiato la sua semplicità, che è forse ciò che più contraddistingue il suo fascino.