Quello avvenuto a Polla, in provincia di Salerno, è un miracolo a metà. Una donna incinta, riferisce la tv locale Italia2tv, è stata salvata in extremis dallo staff del “Luigi Curto” guidato dal primario Francesco de Laurentiis del reparto di Ginecologia e Ostetricia.

Era la mattina di Natale quando la signora, residente a Teggiano, è arrivata all’ospedale con un distacco di placenta e con emorragia massiva di emoglobina. I medici hanno fatto di tutto per salvare la donna che è stata stabilizzata. Purtroppo, però, nessuno ha potuto far nulla per salvare il piccolo che portava in grembo. Stando a quanto ha rferito l’equipe del dott. de Laurentiis, il destino del bambino era già segnato. Già portatore di una patologia, è deceduto a Battipaglia poco dopo aver visto la luce.

La giovane mamma è stata salvata e sta bene.

