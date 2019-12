0 Facebook Dramma della Vigilia in provincia, malore durante il cenone: 25enne muore di emorragia cerebrale Cronaca 30 Dicembre 2019 12:13 Di redazione 1'

E’ morto dopo quattro giorni di agonia un giovane di 25 anni che era arrivato a Santa Maria Capua Vetere per trascorrere le vacanze con alcuni parenti. Proprio durante il cenone della Vigilia di Natale, T.L.A., di origini straniere, ha accusato un malore a tavola.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, il ragazzo si trovava in una casa all’interno di un parco residenziale del comune in provincia di Caserta. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso, è deceduto quattro giorni dopo il suo ricovero. La Procura della Repubblica potrebbe disporre l’autopsia sulla salma della vittima per accertare le esatte cause del decesso.

L’ipotesi è che a provocare la morte del giovane potrebbe essere stata un’emorragia cerebrale o un’ischemia. Intanto, la notizia del decesso del 25enne ha lasciato sotto choc i parenti che era andato a trovare. Avrebbe dovuto trascorrere qualche giornata di festa in famiglia e poi tornare a casa, ma purtroppo ha incontrato un triste destino.