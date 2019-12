0 Facebook Paura a Capri, ramo di un albero si abbatte sulla funicolare: panico tra i passeggeri Cronaca 30 Dicembre 2019 21:45 Di redazione 1'

Problemi a Capri nel pomeriggio di questo lunedì. A causa dei forti venti che si sono abbattuti sull’intera Campania, un grosso ramo di un albero è caduto sulla funicolare che collega il porto con la piazzetta.

Improvvisamente i passeggeri hanno sentito un forte boato e la funicolare si è fermata. Panico tra le persone presenti, ma per fortuna non c’è stato alcun ferito. Il sistema di sicurezza ha bloccato immediatamente il mezzo e il personale ha provveduto a far evacuare le persone presenti.

La caduta del ramo ha provocato danni alla linea elettrica, costringendo gli operatori a interrompere le corse. L’ingegner Santoro, direttore del servizio della funicolare Sippic, ha spiegato che dovranno intervenire tecnici dalla terra ferma e il servizio sarà sospeso per alcuni giorni per consentire ai tecnici di compiere tutte le verifiche necessarie. Un bel problema per l’isola di Capri, che in questo periodo dell’anno è meta preferita da tanti napoletani, ma anche da turisti stranieri, che la scelgono per trascorrere il Capodanno.