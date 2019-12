0 Facebook Giugliano, identificati i responsabili della maxi rissa della vigilia di Natale: 8 denunciati L'episodio è avvenuto in piazza Matteotti. Sulla vicenda è nato un dibattito interno alla comunità giuglianese. Le indagini dei carabinieri Cronaca 30 Dicembre 2019 10:05 Di redazione 2'

AGGIORNAMENTO –

Otto le persone identificate e denunciate dai carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania per la maxi rissa scoppiata in Piazza Matteotti la sera del 24 Dicembre scorso.

Si tratta di giovani di età compresa tra i 20 e i 32 anni, residenti nei comuni di Giugliano, Villaricca e Melito, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine e colpiti da DASPO.

Nella tarda serata del 24 dicembre, per motivi ancora poco chiari e verosimilmente legati all’abuso di alcolici, i denunciati avevano dato vita ad una furiosa rissa colpendosi con calci, pugni e bottigliate. Due dei ragazzi – uno ferito alla testa con un coccio di bottiglia e uno col volto tumefatto – sono stati soccorsi dal 118 e ritenuti guaribili in 8 e 10 giorni.

I carabinieri hanno ricostruito l’intera vicenda grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti in piazza e dei contenuti postati dai giovani coinvolti sui loro profili social.

Il lavoro dei carabinieri sarebbe giunto ad una svolta tre giorni dopo l’accaduto. I militari, guidati dal capitano Andrea Coratza, avrebbero già identificato i presunti responsabili della maxi rissa avvenuta a Giugliano in piazza Matteotti durante l’aperitivo della vigilia di Natale.

Secondo quanto riportato da Teleclub, le persone coinvolte e che avrebbero scatenato il panico tra la folla, sarebbero di Giugliano e Melito. Avrebbero 20 anni e rischiano una denuncia per rissa aggravata. Alcuni di essi sono figli di persone già note alle forze dell’ordine.

I carabinieri stanno ultimando tutti gli accertamenti del caso volti a chiarire l’esatta dinamica della vicenda. L’obiettivo è avere prove certe che consentano di individuare i responsabili della lite. Al vaglio degli investigatori, le testimonianze dei presenti e le immagini registrate da alcuni smartphone.

