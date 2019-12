0 Facebook Rissa e bottigliate a Giugliano per l’aperitivo della Vigilia, i cittadini non ci stanno: “Difendiamo la città” L'episodio è accaduto in centro nel tardo pomeriggio del 24. Tante le polemiche scaturite tra i giuglianesi, soprattutto sui social Cronaca 26 Dicembre 2019 16:52 Di redazione 2'

Il panico è scattato in piazza Matteotti l’altro ieri, 24 dicembre giorno della tanto attesa vigilia di Natale. Siamo a Giugliano località a Nord in provincia di Napoli. Durante il classico brindisi natalizio, è scattato un violento litigio che ha coinvolto diversi giovani presenti in quel momento.

Dopo poco tempo si è scatenato il caos con una vera e propria rissa. Calci, pugni spintoni e bottigliate, la lite è degenerata tanto da costringere le forze dell’ordine ad intervenire. L’episodio ha sconvolto la comunità giuglianese che si è un pò divisa sul tema.

Lasciare che siano organizzati tali eventi con il rischio che accada una cosa del genere, o decidere di vietarli in futuro? Intanto, la notizia è stata riportata anche da alcuni media nazionali dando vita ad un dibattito e alle successive polemiche.

Soprattutto molti giuglianesi si sono confrontati sui social media. In tanti hanno parlato di, “difendere la città” che non può essere messa alla berlina a causa di pochi stupidi capaci di fare soltanto confusione. Dunque, ben vengano questi eventi e che siano svolti nel rispetto delle regole. L’immagine di Giugliano non deve essere sporcata da fatti del genere.