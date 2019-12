0 Facebook Travolto e ucciso da un’auto dopo lo schianto in scooter, Pozzuoli piange il vice questore Ciro Lomaistro L'incidente mortale è avvenuto ieeri in via Solfatara nel comune flegreo in provincia di Napoli. Indagini in corso Cronaca 29 Dicembre 2019 13:24 Di redazione 2'

Nell’impatto tra uno scooter e un’auto nella tarda serata di ieri in via Solfatara a Pozzuoli alta, in provincia di Napoli è morto il vicequestore in servizio al Reparto mobile di Napoli, Ciro Lomaistro. L’incidente si è verificato nei pressi del ponte ‘Copin’ a poche decine di metri dall’abitazione della vittima.

Il poliziotto, 50 anni, a bordo del suo scooter stava rincasando, allorché si è scontrato con un’auto che proveniva in direzione opposta finendo sul selciato. Con tutta probabilità – le indagini tuttora in corso lo dovranno appurare anche attraverso i filmati della videosorveglianza pubblica e privata presente in zona – è stato travolto da un’altra auto sulla corsia opposta che poi ha proseguito senza fermarsi.

L’uomo aveva il casco, ritrovato ad alcune decine di metri dal luogo dell’incidente e confermato dai primi filmati visionati della videosorveglianza. Sul posto il 118 e squadre di polizia municipale, ma per il dirigente di Polizia non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita per l’esame autoptico presso il secondo Policlinico di Napoli a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Lascia la moglie, ispettore di polizia, e tre giovani figli. Le indagini sono condotte dalla Polizia municipale di Pozzuoli. “Si tratta di un incidente anomalo e stiamo cercando di ricostruire con pazienza tutti i tasselli del tragico impatto. Lavoreremo anche stamattina con ulteriori rilievi e controlli delle videocamere presenti“, ha detto Silvia Mignone, comandante della Polizia municipale di Pozzuoli che coordina le indagini.