'Solidal Bau', lo spettacolo di beneficenza alla Domus Ars Tra gli ospiti il musicista Ciccio Merolla e l'attore Cosimo Alberti 29 Dicembre 2019

Vi aspettiamo numerosi per il Solidal Bau, venerdì 3 gennaio 2020 ore 18:30 presso la Domus Ars, una chiesa ora tempio della musica e dello spettacolo, sita nel cuore di Napoli in via Santa Chiara 10.

Si alterneranno sul palco diversi artisti, tra cui il percussionista Ciccio Merolla, Cosimo Alberti alias vigile Cerruti di un Posto al Sole ….e Alessia Moio, cantante, attrice e musicista. Costo del biglietto solo 10 euro, i cui proventi serviranno ad aiutare i cani randagi ed assicurargli le cure mediche.

Per info e prevendita contatti Rossella 3392917884. Tina 3471759050. Emilia 3397841337. Stefania 3398196015.