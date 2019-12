0 Facebook Giugliano si mobilita per la famiglia di Maria Maisto, morta incinta a 34 anni Giugliano in Campania 28 Dicembre 2019 13:57 Di redazione 2'

Giugliano non ha dimenticato le promesse fatte dopo la morte di Maria Maisto. La giovane donna è deceduta incinta a 34 anni, lasciando il marito e due figli. La notizia di quella tragica morte aveva sconvolto l’intera comunità e in tanti si erano mobilitati per aiutare la famiglia.

Una scuola si era offerta di accogliere gratuitamente i due bambini e in molti si erano fatti avanti per cercare un lavoro per il marito. Inoltre, per fare qualcosa di concreto, è stata organizzata anche una raccolta fondi, che si terrà nella giornata di domenica in corso Campano 207, dalle 10 alle 13. L’iniziativa è partita dai gruppi Facebook Giuglianesi orogliosi e Ciclopasseggiando Giugliano.

Immediato il tam tam partito sui social, l’evento, infatti, ha ricevuto molte adesioni. Qualora qualcuno non possa andare e versare una cifra al banchetto, è stato creato un IBAN ad hoc per donare anche una minima cifra. L’IBAN è IT22M0347501605CC0011338006, la casuale da scrivere è “Aiutiamo la famiglia di Maria“. Chi donerà, durante la raccolta fondi, almeno 10 euro, riceverà un diario scolastico Smemoranda, che è stato offerto gratuitamente dalla libreria De Rosa.

L’obiettivo è riuscire a raccogliere una cifra che possa aiutare il marito di Maria a sostenere la sua famiglia.