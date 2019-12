0 Facebook Botti di Capodanno, a Napoli arriva “Quota 100”: è una vera e propria bomba Cronaca 28 Dicembre 2019 10:53 Di redazione 1'

Come ogni anno il mercato clandestino di fuochi d’artificio ha immesso sul mercato un nuovo petardo. Questa volta è stato battezzato Quota 100 come la misura di Governo. A pochi giorni dalla notte più festosa dell’anno c’è già da preoccuparsi per gli effetti devastanti dei botti. A definire Quota 100 devastante è l’appuntato scelto dei carabinieri del gruppo artificieri del comando provinciale di Salerno, Michele Landi che ieri ha voluto lanciare un appello proprio in vista dei festeggiamenti: “Quota cento ha 7-800 grammi di miscugli esplodenti che possono essere devastanti. Non sono altro che degli ordigni esplosivi che non vanno assolutamente utilizzati“.

Il militare ha raccomandato di non comprarli, innannzitutto ma anche di prestare la massima attenzione in strada allontanadosi il più possibile quando si percepisce che qualcuno è pronto per sparare. Un ulteriore invito anche a “non toccare o prendere i petardi inesplosi”. Come noto, infatti, le maggiori tragedie si verificano sempre il giorno seguente i festeggiamenti perché qualcuno tende a raccogliere i prodotti inesplosi per strada.

