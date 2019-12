0 Facebook San Felice a Cancello, fila e sistemi in tilt: super dipendente salva i clienti in banca L'episodio avvenuto nel casertano. I clienti, nervosi, pronti a perdere la pazienza e a scatenarsi contro la dirigenza dell'istituto di credito Cronaca 27 Dicembre 2019 19:10 Di redazione 1'

Quante volte vi sarà capitato di perdere le staffe davanti ad uno sportello? O addirittura di perdere la calma prima ancora di arrivare davanti all’impiegato di turno? Sono molteplici i motivi: o qualche scostumato che non rispetta la fila o qualche disservizio di cui diventiamo vittime.

Questa mattina a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, una situazione del genere è accaduta all’interno di una banca. La filiale ha avuto molti problemi, soprattutto di natura tecnica. Ore di attesa per diverse operazioni e bancomat non funzionanti.

Quando le persone in fila, sia dentro all’istituto di credito che quelle in coda allo sportello automatico, hanno iniziato a spazientirsi e a mostrare grande insofferenza, si è mossa lei: la signora Ilaria. Oltre a risolvere molteplici problemi ai clienti, ha evitato una figuraccia ai propri colleghi.

Inoltre, l’intervento di Ilaria, ha fatto sbollire i presenti già pronti a protestare con veemenza nei confronti della dirigenza e degli amministratori della banca.