Giorgio è un bambino di Frattamaggiore. Da quando ha due anni è affetto da neuroblastoma. Esordisce così Giovanni Scandurro di Clartè bomboniere. Il post sta circolando su Facebook nelle ultime ore. Il piccolo, due anni, necessita di cure speciali negli Usa. A questo scopo Frattamaggiore tutta e non solo, si sta mobilitando per una raccolta fondi.

“Giorgio – si legge ancora – nella sua vita ha già dovuto affrontare numerose problematiche e cure in Italia. Purtroppo però la malattia non è stata sconfitta. Ora la sua speranza è oltreoceano negli Stati Uniti d’America. Il viaggio e le cure però sono estremamente costosi e i genitori, Ivan Punzo e Mariarosaria Del Prete, non possono affrontare tutto da soli. Così è nata l’iniziata, una vera e propria gara di solidarietà in città a Frattamaggiore per donare a Giorgio la possibilità di curarsi e sconfiggere il neuroblastoma”.

Per le donazioni

Si possono effettuare donazioni di qualsiasi cifra tramite questo IBAN: IT32E0760114900001021299159.

Intestato a Rosario Ivan Punzo – Mariarosaria Del Prete. È un conto Poste Italiane (postaclik).

Oppure le persone interessate si possono recare dal 28 al 31 dicembre presso il negozio, Clartè bomboniere, dove vi sarà una cassettina per le donazioni.

