0 Facebook Esalazioni killer, coppia uccisa da un braciere usato per riscaldarsi L'episodio a Pontecagnano in provincia di Salerno. Sul posto i soccorsi e i carabinieri Cronaca 27 Dicembre 2019 09:35 Di redazione 1'

Trovati senza vita ieri mattina da un loro amico che ha bussato alla porta dell’appartamento. Nessuno ha risposto e in quel momento è scattato l’allarme. Così Georges Simon Adjab e Suzanne Nicole Nkott, rispettivamente di 38 e 41 anni ed entrambi originari del Camerun, erano deceduto all’interno dell’abitazione.

La tragedia è avvenuta a Pontcagnano in provincia di Salerno. La coppia, regolarmente residente in Italia, secondo quanto riportato da Il Mattino sarebbe stata uccisa da alcune esalazioni provenienti da un braciere accesso per riscaldare l’ambiente.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i carabinieri guidati dal maggiore Sisto e del tenente Maddalena e i vigili del fuoco. Purtroppo i soccorsi non hanno potuto fare altro che accertare il decesso della coppia. I militari hanno proceduto ai dovuti accertamenti del caso avvertendo il magistrato di turno della Procura di Salerno.