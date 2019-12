0 Facebook Il dramma di Al Bano: “Ho bevuto fino a stordirmi per riuscirci” Spettacolo 25 Dicembre 2019 11:52 Di redazione 2'

Al Bano torna a parlare della figlia Ylenia Carrisi, scomparsa ormai 25 anni fa negli Stati Uniti. Il suo corpo non fu mai ritrovato, motivo per cui in un primo momento si pensò che potesse essere ancora viva.

Per Al Bano e Romina è stato un fortissimo trauma, la cantante ancora oggi nutre la speranza di poter ritrovare la figlia. Al Bano, invece, in un’intervista per Libero, ha detto che per anni ha creduto di poterla riabbracciare, ma poi finalmente ha accettato la triste realtà: “Ho nutrito per anni la speranza, ma oggi so che se n’è andata tra le acque di quel fiume“. L’ipotesi è che la giovane si sia tolta la vita gettandosi nell’acqua.

Ha poi raccontato che quando ha scritto la sua autobiografia, prima di concludere la parte su Ylenia ha dovuto bere molto, fino a stordirsi: “Prima di aggiungere alla mia autobiografia la parte sulla scomparsa di mia figlia, ho bevuto fino a stordirmi poi ho chiamato il giornalista che ha collaborato alla stesura e ho dettato senza neppure rileggerlo“.