0 Facebook Napoli, record storico di visitatori: “numeri in forte crescita nei Musei” Secondo i dati Istat è la terza città italiana con più accessi ai Musei Cultura 23 Dicembre 2019 19:47 Di Marta Ricciardi 2'

Musei, aree archeologiche, monumenti pubblici, ecomusei e tutto quanto ha da offrire questa nostra meravigliosa Penisola pare essere finalmente gratificato pienamente dai dati Istat, i quali hanno registrato per lo scorso 2018, cifre da record di visitatori.

Dal 2006 al 2018 il pubblico del patrimonio culturale italiano è aumentato di quasi un terzo (32,2%), crescendo mediamente a un ritmo di oltre 2 milioni e mezzo di visitatori all’anno.

Nel rapporto Istat “L’Italia dei musei 2018” si afferma infatti che 128 milioni di persone (di cui 58,6% stranieri), hanno visitato il patrimonio culturale italiano nello scorso anno: quasi 10 milioni in più (+8%) rispetto al 2017. Un dato che pare essere destinato a crescere ulteriormente per l’anno in corso.

L’incremento maggiore è registrato dai monumenti ed i complessi monumentali (+11,5%) e dai musei (+9,6%). In ribasso invece i numeri relativi ai visitatori delle aree archeologiche (-11,3%).

Napoli è (dopo Roma e Firenze), la città più apprezzata in tal senso. Il vasto ed importante patrimonio artistico partenopeo offre al visitatore un ampia opportunità di scelta: da i misteri di Cappella San Severo, passando tra gli stretti cunicoli delle Catacombe e del Tesoro di San Gennaro, risalendo nel cuore della Sirena Partenope, tra il Monastero di Santa Chiara ed il fascino esoterico del Cimitero delle Fontanelle, percorrendo la collina sino alla maestosità di Castel Sant’Elmo e della Certosa di San Martino, senza dimenticare il Real Bosco e Museo di Capodimonte ed i reperti ultrasecolari custoditi nel nostro Museo Archeologico.

Venezia, Milano, Torino, Pisa, Pompei, Siena e Verona sono anch’esse comprese tra le dieci città italiane nelle quali si concentra oltre la metà dei visitatori (55,5%). In crescita, seppur più lentamente, anche il pubblico delle strutture non statali (da 62,7 milioni del 2006 a 74,5 milioni).

Dati che ci rendono meno fieri sono quelli relativi alle “barriere fisiche e sensoriali” che ancora presentano diverse strutture museali italiane: solo la metà (53%) è attrezzata con rampe, bagni ed elevatori per le persone con ridotta capacità motoria e poco più di una su dieci (12%) offre percorsi tattili e materiali informativi sensoriali per ipovedenti e non vedenti.