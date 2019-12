0 Facebook “Mettitelo in testa…non sei sola”, l’iniziativa solidale del salone ‘Antonio Moccia Parrucchieri Centro Degradè’ Tagli gratuiti per persone malate e in condizioni economiche disagiate. Acquisto di parrucche specifiche e che rispettano il gusto dei clienti Curiosità 23 Dicembre 2019 18:50 Di Andrea Aversa 2'

“Sono due anni che facciamo queste iniziative. Oltre alla solidarietà, è proprio l’intera attività ad essere basata sull’ecosostenibilità e il rispetto per l’ambiente“, a parlare è Antonio Moccia che gestisce l’omonimo salone da parrucchieri sito a San Giovanni a Teduccio.

Quello che è conosciuto anche come Centro Degradè è protagonista di due bellissime iniziative solidali. La prima si chiama “Angelo per capello” ed ha l’obiettivo di raccogliere capelli naturali per sviluppare parrucche per pazienti malati.

E poi c’è “Mettitelo in testa…Non sei sola“: “Ogni cliente, se vuole, può fare una donazione di 1€ che noi raddoppiamo – ci ha detto Antonio -. Così, oltre a tagliare gratis i capelli a persone malate e in condizioni economiche disagiate, provvediamo ad acquistare delle particolari parrucche basate sulle necessità del cliente e realizzate da un centro specializzato“.

Ad oggi l’iniziativa ha visto nascere una forte sinergia del salone con medici, con persone dello spettacolo (pronte a prestare il proprio nome e il proprio volto per la causa) e con diverse associazioni attive sul territorio. Progetti importanti e che nascono in quell’area Est di Napoli troppo spesso lasciata in preda a cronache tristi e negative.