Giugliano piange la scomparsa di Antonio Ianuario, artista di grande talento
Cronaca 23 Dicembre 2019 08:05

Lutto nella comunità di Giugliano. E’ morto Antonio Ianuario, un artista di altissimi livelli. Scultore e pittore aveva dedicato la sua vita all’arte. La notizia della scomparsa si è diffusa velocemente nell’intero comune in provincia di Napoli, lasciando tutti attoniti.

I funerali si terranno nella giornata di oggi presso la chiesa di Santa Sofia, in piazza Matteotti alle ore 16.00. Ianuario nella sua vita si era avvicinato a diversi generi di arte, aveva iniziato a dipingere su tela, poi era passato alle sculture, sperimentando particolari lavorazioni sui metalli.

Chiunque lo conoscesse, lo ricorda come un uomo pieno di vita, sensibile e gentile. Nella sua carriera aveva tenuto diverse mostre, come “Chi Fermerà la Guerra?”. In quell’occasione aveva esposto oltre 50 sculture in terracotta, gesso, bronzo e pietra, che raffiguravano simboli legati alla fede, alla guerra, ma anche alla pace e all’amore. Giugliano perde un grande esponente dell’arte territoriale.