Caterina Balivo alla soglia dei quarant’anni si sente cambiata. La conduttrice del programma “Vieni da me” su Rai 1, ha confessato in un’intervista per il settimanale “Grazia” un retroscena sulla sua vita, che fino ad oggi non era conosciuto.

Ha spiegato che non sempre si è sentita bella, anzi quando aveva 20 anni credeva di essere solo simpatica: “A quell’età non avevo capito che ero bella Pensavo fossero tutte meglio di me, non mi vedevo sensuale, semmai simpatica, schietta e con la risata sonora sempre pronta. Insomma, tutto tranne che sexy”.

Con il tempo le cose sono cambiate e ha iniziato ad avere una maggiore percezione del suo corpo: “Ora ho maggior consapevolezza del mio corpo, sto bene nella mia pelle e ho fatto pace con i miei capelli ribelli, che sono sempre stati un cruccio. Se mi guardo allo specchio vedo una donna appagata, ma un po’ sbattuta, nel senso che do tutto agli altri e tempo per me ne resta pochino“. Parole queste ultime che sono apparse un po’ come uno sfogo.

Conduttrice di successo, a spingerla ad avere una maggiore sicurezza in se stessa, è stato il marito, Guido Maria Brera: “Mi basta sapere che per mio marito resto la donna più bella del mondo. Lui mi dice così e io voglio credergli“.