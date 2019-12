0 Facebook Tragico incidente. 26enne di Giugliano in condizioni gravissime Giugliano in Campania 21 Dicembre 2019 16:56 Di redazione 1'

Un gravissimo incidente si è verificato questa notte sull’autostrada A3 Napoli-Salerno. Come riporta torresette.it, sono quattro i giovani coinvolti: tre di Giugliano ed uno di Villaricca. Una Nissan Micra che procedeva verso Napoli è uscita di strada ed è andata a sbattere prima contro il guard rail e poi contro un muro.

Nella violenta collisione ad avere la peggio è una 26enne di Giugliano, trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Anna e SS. Maria della Neve di Boscotrecase con gravi ferite alla testa. Nell’impatto la giovane è stata sbalzata più volte provocando ferite al volto e un distaccamento del cuoio capelluto.

Alle 4,30 di questa notte è stata operata per la ricostruzione del volto. Oltre cento i punti di sutura necessari per riattaccare il cuoio capelluto al cranio e per suturare le ferite al volto. Trasferita all’ospedale di Nocera Inferiore con prognosi riservata. Miracolosamente indenni gli altri.

