0 Facebook Dai baretti di Chiaia la raccolta solidale del Natale: dalle ‘Cantine sociali’ i regali ai bimbi malati del Pausilipon L'iniziativa del noto locale sito nel cuore della città Eventi 21 Dicembre 2019 16:43 Di redazione 1'

Non solo drink e movida. I Baretti di Chiaia sono spesso al centro delle cronache per queste notizie. Invece, come ogni Natale, è stata organizzata un altra raccolto solidale nella quale è stato protagonista il noto locale Cantine Sociali.

Quest’ultimo è il riferimento di piazzetta Rodinò quando si tratta di trascorrere una serata in piacevole compagnia. Ma questa volta i gestori dell’attività commerciale hanno acquistato tanti giocattoli per i bambini malati dell’ospedale Pausilipon grazie ai ricavati delle donazioni fatte dai clienti.

IL POST FACEBOOK DALLA PAGINA ‘CHIAIA NIGHT’ –

Nella giornata di venerdì i titolari di Cantine Sociali hanno consegnato i regali ai piccoli pazienti dell’ospedale Pausilipon, che avevano espresso i loro desideri nelle letterine per Babbo Natale, esposte su un albero all’interno del locale.

I doni sono stati acquistati grazie alle offerte date da titolari e clienti.

Un momento di gioia per i tanti bambini ricoverati.

Insieme si può fare tanto.