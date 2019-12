0 Facebook Cenone del 24 e pranzo di Natale, scatta il blitz dei Nas: sigilli e sequestri L'operazione del reparto speciale sanitario dei carabinieri. Trovate molte irregolarità nella conservazione e nelle licenze relative agli alimenti Cronaca 21 Dicembre 2019 11:53 Di redazione 3'

Con l’approssimarsi del periodo delle Festività di fine anno, i Carabinieri del NAS di Napoli, unitamente ai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, hanno eseguito numerosi controlli, nei settori di competenza, allo scopo di prevenire attività illecite in danno dei cittadini:

in Marigliano al Corso Vittorio Emanuele III i Carabinieri del NAS hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un’attivita’ di bar/pasticceria, a conclusione della quale hanno proceduto a/alla:

– sequestro amministrativo di kg 100 circa di prodotti dolciari detenuti e pronti per la somministrazione al pubblico, poiche’ sono risultate violate le norme in materia di tracciabilita’/rintracciabilita’ alimentare;

– prescrizione ad ottemperare alla formazione professionale del personale dipendente ed operante nel settore alimentare.

In Pomigliano d’Arco, in via Pertini i Carabinieri del NAS hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un bar ivi operante, a conclusione della quale hanno proceduto a/alla:

chiusura amministrativa di un locale di circa 80 mq adibito a deposito alimentare, sala somministrazione e sala slot, per gravi carenze igienico –sanitarie riscontrate nel corso della verifica;

comminare una diffida per accertate carenze riscontrate sotto gli aspetti strutturale e documentale.

In Mugnano di Napoli, alla via Diaz i Carabinieri del NAS di Napoli hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un’attività di panificazione e produzione di prodotti dolciari, a conclusione della quale hanno proceduto al sequestro amministrativo di 60 kg, di verdura cotta (scarola rinvenuta allo stato congelato), da avviarsi alla farcitura di focacce, poiche’ detenute in assenza di qualsivoglia indicazione e/o procedura in autocontrollo riferita alla rintracciabilita’ alimentare della stessa.

In Giugliano in Campania, a conclusione di una verifica igienico sanitaria eseguita in una casa albergo per anziani, i Carabinieri del NAS hanno accertato la:

mancanza dei requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi per le strutture ricettive per anziani, per cui e’ stata inoltrata all’autorita’ amministrativa competente la richiesta di sospensione “ad horas” delle attivita’;

– non attuazione del controllo periodico degli estitori per i quali e’ stato interessato il competente Comando dei VVFF;

– assenza della notifica alimentare per l’attivazione del laboratorio-cucina in ambienti in precedenza autorizzati come palestra, tra l’altro con presenza di situazioni di “non conformita’” connesse con – la mancanza di manutenzione straordinaria alle strutture portanti e pareti, ragion per cui la parte e’ stata diffidata ad eliminare tali inconvenienti;

– omessa predisposizione di idonee misure per la prevenzione della legionellosi.

In Napoli, via Ferrara presso un esercizio commerciale i Carabinieri del NAS hanno proceduto al sequestro amministrativo di n. 5630 confezioni di prodotti dolciari di noti marchi, nonche’ circa 60 bottiglie di champagne di note case produttrici, poiche’ il gestore non era in condizioni di esibire alcuna documentazione, inerente all’acquisto dei citati prodotti, ma anche necessaria ai fini della tracciabilia’/rintracciabilita’, ed inoltre le predette bottiglie erano sprovviste dell’etichettatura in lingua italiana.

In Meta di Sorrento, al Corso Italia i Carabinieri del NAS hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un’attivita’ di bar/pasticceria, a conclusione della quale hanno proceduto a/alla:

sequestro amministrativo di kg 80 circa di prodotti dolciari detenuti e pronti per la somministrazione al pubblico, poiche’ sono risultate violate le norme in materia di tracciabilita’/rintracciabilita’ alimentare;

– diffida per l’eliminazione di “non conformita’” igienico sanitarie, documentali e strutturali rilevate.