Mondragone, l'uomo morto nell'esplosione era stato appena dimesso dall'ospedale Campania 21 Dicembre 2019

L’uomo di 74 anni morto ieri sera a Mondragone, era stato appena dimesso dall’ospedale. La sorte è stata davvero crudele con l’anziano che, dopo un ricovero, sperava di poter trascorrere serenamente le feste natalizie.

E, invece, Michele Campoli, è morto in un modo atroce, arso vivo perché impossibilitato a scappare. Le altre persone presenti in casa, infatti, tre adulti ed una bambina, si trovavano in casa proprio per fargli visita.

La bimba, unica miracolosamente illesa, si è salvata grazie alla prontezza di uno dei presenti in casa che, appena avvertito lo scoppio, l’ha trascinata fuori dallo stabile prima che fiamme potessero prendere il sopravvento.

Dagli accertamenti effettuati dai vigili del fuoco e dai carabinieri, le fiamme si siano sviluppate proprio a causa della bombola.

Le fiamme hanno ucciso il 75enne e ferito con ustioni gravi due donne.

