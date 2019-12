0 Facebook Marcianise, muore giovane di 30 anni. Aveva una malattia Cronaca 21 Dicembre 2019 08:26 Di redazione 1'

Sono ore di profonda tristezza a Marcianise, in provincia di Caserta. Ieri sera, infatti, è venuta a mancare Veronica, una giovane di appena 30 anni. Come racconta edizionecaserta, la ragazza si è spenta in serata. Aveva un problema di salute ma non ha mai voluto arrendersi, lottando fino alla fine.

La ragazza viveva al rione Loriano che questa mattina si è svegliato conscio della tragedia. Veronica è un angelo adesso, nessuno potrà incrociarla in strada per una chiacchierata veloce, per uno dei suoi sorrisi.

Sui social corrono veloci i messaggi di cordoglio per la famiglia, post di addio per una donna strappata alla vita troppo presto: “Te ne sei andata anche Tu Veronica, R.i.P”, “Buon viaggio amica mia eri una ragazza fantastica .sarai angelo più bello”, “Che la terra ti sia lieve! buon viaggio Vero!”.

