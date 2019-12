0 Facebook Giovane calciatore muore in un incidente, la squadra piange la scomparsa di Leonardo News 20 Dicembre 2019 11:26 Di redazione 1'

Un giovane di diciotto anni ha perso la vita in un incidente stradale. E’ avvenuto nella serata di mercoledì sulla Strada provinciale 128 tra Treia e la frazione Chiesanuova, in provincia di Macerata. La vittima si chiamava Leonardo Sacchi, aveva da poco preso la patente.

Il giovane era bordo della sua auto, stava rientrando a casa quando per dinamiche ancora da chiarire, la vettura è finita fuori strada si è scontrata contro un albero e poi si è ribaltata più volte. Dietro di lui, c’era un amico che lo stava seguendo con la sua macchina. Si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi.

Leonardo è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale, i medici non hanno potuto far niente per salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Leonardo era un giocatore della squadra locale. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto l’intera comunità. Tantissimi i messaggi di dolore per la morte del giovane calciatore.