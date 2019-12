0 Facebook Natale fortunato nel Napoletano, registrate due “belle” vincite al SuperEnalotto News 19 Dicembre 2019 09:28 Di redazione 1'

La dea bendata torna a baciare la Campania. Nella serata di martedì sono state registrate ben due vincite, ognuna da 14mila euro. La notizia è stata data da Agipronews.

Una vincita è stata fatta a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, presso la Tabaccheria del Centro Commerciale Maximall, in via Pacinotti. Un’altra, invece, è avvenuta a Giugliano in Campania, nel bar di via Marchesella 198.

I due fortunati potranno festeggiare il Natale in modo speciale quest’anno. Anche se non hanno vinto milioni, si tratta comunque di una cifra che, come si direbbe a Napoli, “Aiuta a levare qualche sfizio“. Intanto cresce anche il jackpot, l’ultimo 6 è stato centrato il 17 settembre e il premio ha raggiunto la cifra di 47,8 milioni di euro.