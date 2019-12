0 Facebook Forza Italia ufficializza Caldoro e De Luca risponde: “Vinceremo” Stop alle indecisioni tra gli 'azzurri'. L'attacco del Governatore: "Sondaggi falsi" Politica 19 Dicembre 2019 21:03 Di redazione 1'

L’obiettivo era mettere fine alle polemiche e prevenire possibili spaccature. In attesa che la candidatura sia ufficialmente sostenuta da tutta la coalizione di centrodestra, per Forza Italia a correre la per la presidenza della regione Campania, sarà Stefano Caldoro.

Quest’ultimo è stato scelto da Silvio Berlusconi e la decisione del leader ‘azzurro’ è stata confermata da una nota comunicata dal partito. Ora è atteso il definito placet di Matteo Salvini, Segretario della Lega e di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

DE LUCA – “Tanti nel centrodestra votano per me, ditegli che contano più le famiglie delle bandiere di partito. Le ideologie non servono più a niente“. Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca chiudendo un’iniziativa del Psi in corso a Napoli.

De Luca parla anche dei recenti sondaggi pubblicati sulle elezioni regionali del 2020. “Sono sondaggi falsi e li fanno – sostiene – perché hanno paura. E perderanno“. Sulle coalizioni, infine, De Luca spiega di essere pronto “a discutere con tutti, ma non siamo disposti ad accettare ricatti“.