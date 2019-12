0 Facebook Fine dei lavori a Scampia: “Abbiamo realizzato la più bella delle stazioni” Apostolos Paipais, Presidente dell'VIII Municipalità dichiara: "Non siamo solo Gomorra, siamo molto altro" News 19 Dicembre 2019 22:06 Di Marta Ricciardi 4'

“A Scampia abbiamo realizzato la più bella delle stazioni EAV” – Questa è la dichiarazione d’esordio del discorso di Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, in occasione dell’inaugurazione della Stazione di Piscinola-Scampia «Lo Scambiapassi».

“Il nostro è un segnale verso questa parte di città e di territorio” – continua il Presidente della Regione – “La stazione EAV di Scampia è un chiaro esempio di come stiamo lavorando: con efficienza, rispettando gli impegni e intervenendo in un modo che ci consente di rilanciare il territorio“.

Il progetto di riqualificazione urbanistica della Stazione di Scampia, è iniziato nel 2017, al fine di per “strapparla” al suo destino di degrado e abbandono. I lavori, sono costati circa quarantuno milioni di Euro, avvolgendo un’area complessiva di oltre 4.000 metri quadri.

Gli interventi strutturali, unitamente al progetto artistico (ideato e organizzato dalla Fondazione Plart di Napoli), hanno cambiato per sempre il volto della stazione capolinea della Linea 1. Pendolari e visitatori, prima di salire sul treno che li porterà in altri quartieri della città, potranno passeggiare in una vera e propria galleria d’arte, tra i poster di personaggi amatissimi dai napoletani (Pino Daniele, Lina Sastri, James Senese, Teresa De Sio, Enzo Avitabile) ed installazioni d’arte moderna, con un’illuminazione completamente ristrutturata e rifunzionalizzata.

Tutto ciò, mentre si è accompagnati dalle inconfondibili note della canzone napoletana in tutte le sue sfumature, dai classici alla musica degli artisti moderni. Un intenso percorso artistico e musicale quindi, che abbraccia più di un senso.

Maria Pia Incutti, Presidente della Fondazione Plart, ha prontamente affermato: “Si tratta di un modo di estendere e ampliare il senso stesso di museo, da luogo custode dell’identità a luogo capace di mobilitare e germogliare nuova identità nello spazio sociale“.

Di grande suggestione le foto mostrate sul palco, da De Luca, in merito alla poco dignitosa situazione nella quale vessava la stazione di Scampia fino a qualche anno fa, invitando giustamente i presenti ad un confronto diretto con la situazione attuale.

In effetti, sembra chiaro che quello della stazione di Scampia, vuole essere soprattutto “un progetto di riscatto della periferia” – come afferma De Luca. Non a caso, non si è pensato ad una sola riqualificazione degli spazi interni della stazione, ma sono stati effettuati svariati abbellimenti ed interventi anche sugli spazi esterni.

Splendida testimonianza di ciò, sono i due bellissimi murales realizzati esternamente, in prossimità della nuova piazza (di oltre 2.800 metri quadri) sulla quale si affaccia quella che, ad oggi, è la stazione più bella di Napoli.

De luca dichiara di essere pienamente soddisfatto di quanto realizzato fino a questo momento e che “questo è solo un pezzo della Napoli europea che vogliamo continuare a costruire“. Infatti, stando a quanto ci riporta il nostro Presidente della Regione: “Nel 2020 saranno poi inaugurate le stazioni di Melito e Miano, nel 2021 toccherà alle stazioni di Regina Margherita e Secondigliano. Più complessa l’apertura della stazione Di Vittorio, prevista per il 2023“.

Il presidente dell’VIII Municipalità, Apostolos Paipais, presente anch’egli alla cerimonia d’inaugurazione, ha poi affermato come “adesso Scampia non sia più una periferia, ma sia al centro della Città Metropolitana insieme a tutte le sue eccellenze” e tendendo sempre più a rimarcare la distanza del quartiere dagli stereotipi e dai pregiudizi di cui è stato vittima a seguito del propagarsi del “fenomeno Gomorra” conclude: “Come Municipalità, siamo orgogliosi e rivendichiamo con orgoglio il fatto di aver negato i permessi di girare le scene di Gomorra sul nostro territorio. Scampia non è Gomorra, è molto altro”

Con due mesi di anticipo rispetto alla consegna prevista dei lavori, è stata quindi completata e inaugurata la stazione del nodo di interscambio Scampia-Piscinola, destinata a segnare un punto di svolta per il quartiere e per la nostra stessa città.