Napoli e Bari sempre più vicine, Trenitalia annuncia: "Treno diretto a partire da marzo" News 18 Dicembre 2019

Napoli e Bari sempre più vicine. Trenitalia ha annunciato con un comunicato ufficiale che il collegamento diretto tra il capoluogo campano e quello pugliese sarà attivo a partire dal mese di marzo 2020. Entro il 2026 si dovrebbe viaggiare tra Napoli e Bari in due ore di treno, da Bari a Roma passando per Napoli in tre ore.

“L’avvio del servizio – si legge nella nota – avrà luogo nei tempi programmati senza alcun rinvio rispetto a quanto previsto. I dettagli su orari e tempi di viaggio saranno resi noti a gennaio 2020”. La storia della tratta affonda le radici nel dicembre del 2004, quando le due regioni, Campania e Puglia, la inseriscono nei rispettivi atti di programmazione. Ma si salta al 2006 per la firma del protocollo con le Ferrovie dello Stato. Si decide di realizzare una linea ad alta velocità di rete: i treni raggiungeranno i 250 km all’ora toccando più territori.

Una accelerazione parte nel 2012 quando Fabrizio Barca ministro del Mezzogiorno firma un contratto istituzionale di sviluppo con le prime somme appostate. Ma poi solo il commissariamento, sulla base dello “SbloccaItalia”, riesce a velocizzare le procedure.

Insomma, si tratta di un’opera importante per l’intero Mezzogiorno, così carente di infrastrutture. Potrà dare sostegno allo sviluppo socio-economico del Sud, connettendo due aree, quella campana e quella pugliese, che da sole rappresentano oltre il 40% della produzione meridionale.