Elezioni in Campania, la Carfagna rilancia e sfida gli alleati: "Si alle primarie" Immutato il sostegno a Caldoro che avrebbe il Placet di Lega e Fratelli d'Italia. Ma è scontro con la Meloni sulle primarie News 18 Dicembre 2019

Sembrava che all’interno del centrodestra fosse stata siglata una tregua. Prima con la pax firmata dai ‘colonnelli’ di Forza Italia, tutti uniti a sostegno della candidatura di Stefano Caldoro (lanciata da Silvio Berlusconi in persona). Poi con l’appoggio che l’ex governatore ha avuto da Matteo Salvini e Giorgia Meloni in vista delle prossime elezioni regionali.

Ma le vecchie spaccature interne agli azzurri e alla coalizione di centrodestra, sono state riaperte da Mara Carfagna. La Vice Presidente della Camera ha ribadito il proprio consenso alla figura di Caldoro, ma ha riaperto un fronte di scontro con la Meloni.

Il tema è quello delle primarie, tanto invise dalla leader di Fratelli d’Italia ma molto gradite dalla Carfagna.

“Non c’è alcun veto sulla candidatura di Caldoro che io ho sostenuto nel 2010 e nel 2015 ma credo che l’elettorato liberale, moderato, centrista, laico ma anche cattolico chieda qualcosa in più dei soliti schemi o delle solite dinamiche: sarebbe la terza volta che riproponiamo la sfida Caldoro-De Luca. E c’è una parte di partito e dell’elettorato che chiede rinnovamento. Credo che almeno queste richieste vadano quantomeno prese in considerazione, cosa che non è accaduta sino ad oggi. Lo chiediamo ovviamente con garbo e nell’interesse del partito e della coalizione in Campania. Poi naturalmente faremo la nostra parte“, queste le dichiarazioni della Carfagna.

Di nomi per l’ex ministro azzurro, come riportato da Il Mattino, “ve ne sarebbero tanti da spendere in questa direzione e sarebbe una straordinaria occasione per l’unità“. E poi il tema primarie: “Non sono contraria alle primarie, sono stata una delle prime fautrici: sarebbe uno strumento utile per coinvolgere il nostro popolo“. Poi sono arrivate le affermazioni di Maurizio Gasparri che rilancia il nome della Carfagna: “Con sincerità invito Mara Carfagna a valutare ancora una volta l’ipotesi di una sua candidatura“.