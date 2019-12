0 Facebook Appello nel Napoletano, salva la nipote in un incidente: “Aiutatemi a cercare quest’angelo” Cronaca 18 Dicembre 2019 14:04 Di redazione 2'

Parte da Giugliano l’appello di una donna che vuole ritrovare la persona che ha salvato la nipote rimasta coinvolta in un brutto incidente lo scorso 8 dicembre. La signora ha scritto un lungo post, condiviso sul gruppo Facebook “SOS Aiutiamoci tra noi” con la speranza che diventi virale per riuscire a risalire a questo “angelo custode”.

L’incidente è avvenuto all’altezza del Gloria Store, centro commerciale tra Giugliano e Lago Patria. La giovane, 25 anni ha avuto un terribile incidente a causa del quale era rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo dell’automobile. Un ragazzo, la persona che la signora sta cercando, si è immediatamente fermato a soccorrerla, riuscendola a estrarre dalle lamiere in cui era bloccata. Ha poi trovato sul cellulare della giovane il numero della madre per avvisarla di quanto era accaduto e tranquillizzarla.

La venticinquenne attualmente è ricoverata in ospedale, ha dovuto subire un intervento delicato alla schiena, ma sta bene. Adesso la sua famiglia vorrebbe trovare il ragazzo che l’ha salvata per ringraziarlo. Il post è diventato subito virale, ricevendo molti like e condivisioni.

Il post della signora:

“Cari amici del gruppo spero di riuscire a rintracciare tramite voi una persona davvero speciale.

Domenica 8 dicembre mia nipote di soli 25 anni è stata coinvolta in un tremendo incidente all’altezza del Gloria Store tra Giugliano e Lago Patria. La situazione era davvero grave ed estremamente delicata. La persona che cerchiamo è il ragazzo che si è fermato a soccorrerla, estraendola dall’auto in cui era rimasta intrappolata, riuscendo a risalire al numero di telefono della mamma per avvisarla e tranquillizzandola anche nel darle una notizia angosciante. Un vero e proprio angelo che l’ha aiutata a salvarsi la vita. Lei è ancora in ospedale, si è operata alla schiena, ma sta molto meglio è il suo come il nostro pensiero va con riconoscenza a chi ha avuto tanta umanità e generosità. Noi abbiamo avuto il nostro meraviglioso regalo di Natale ed auguriamo a tutti voi tanto tanto amore da ricevere e donare sempre“.