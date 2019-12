0 Facebook Torre del Greco, 65 eventi natalizi in tutta la città: ecco il programma completo Un Natale da favola per i torresi News 17 Dicembre 2019 14:44 Di Marta Ricciardi 7'

Ha avuto inizio il magnifico programma di eventi natalizi a Torre del Greco. Gli appuntamenti, numerosi ed interessanti, stanno lasciando gli abitanti ed i turisti accorsi nella città corallina, piacevolmente sorpresi. Ben 65 appuntamenti, che si susseguono tra periferia e centro, e che preannunciano un Natale torrese da favola.

La rassegna artistica “Arte a Palazzo” segna l’esordio di questa serie di appuntamenti, immancabili per coloro i quali si trovino in territorio campano per le vacanze natalizie. Da Palazzo Baronale a Villa Macrina, passando per le ville comunali Ciaravolo e Salvo D’Acquisto alle parrocchie, concludendo poi con il centro storico, piazza Luigi Palomba e la periferia con Litoranea.

Di seguito il programma completo:

ASS. ARKNEOS

21 DICEMBRE (17-20) – CENTRO STORICO E AREA PORTO

MUSICA ITINERANTE ISPIRATA ALLA TRADIZIONE NATALIZIA

24 DICEMBRE (11-15) – VIA LITORANEA

“LA FRASCA” – MUSICA E CORTEO IN ABITI D’EPOCA

26 DICEMBRE (18-20) – BASILICA DI SANTA CROCE

PIERO RICCI ED ETNICA DITIRAMBO IN CONCERTO

28 DICEMBRE (10-13) – VILLA COMUNALE “CIARAVOLO “

SEMINARIO DEI RACCONTI DI NATALE: ” IL MIMO E LA VOCE NARRANTE”

ASS. JUBILATE DEO

30 DICEMBRE (ORE 20) – BASILICA DI SANTA CROCE

“CHRISTMAS IN THE WORLD” : CONCERTO DI NATALE 2019

ASS.ARSARMONIE

14 DICEMBRE (ORE 19) – PARROCCHIA SANTA MARIA LA BRUNA

PREMIO ALBANESE : KATIA RICCIARELLI IN CONCERTO

19 DICEMBRE (ORE 19) – CIRCOLO NAUTICO

PRESENTAZIONE LIBRO “PAVAROTTI VISTO DA VICINO” – del M° Leone Magiera

intermezzi musicali del tenore WALTER OMAGGIO (PREMIO PAVAROTTI)

20 DICEMBRE (ORE 19) – AUDITORIUM PONTE MORANDI TRINITA’

CONCERTO VINCITORI CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO “F.ALBANESE”

21 DICEMBRE (ORE 11) – AUDITORIUM PONTE MORANDI TRINITA’

Incontro di Nicoletta Mantovani con i giovani cantanti lirici della Città

ASS. TEATRO RAGAZZI

28 DICEMBRE (ORE 30) – CHIESA DEL SS. SACRAMENTO E SAN MICHELE ARCANGELO

CONCERTO “XMAS MUSIC IN THE WORDS” : CARRELLATA DI MELODIE NATALIZIE

ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE PRO-LOCO TORRE DEL GRECO

21 DICEMBRE (ORE 19) – PARROCCHIA SAN VINCENZO A POSTIGLIONE

“ASPETTANDO GESU’ : CANTI DELL’AVVENTO” – a cura dell’oratorio parrocchiale

22 DICEMBRE (ORE 20) – PARROCCHIA SANT’ANTONIO DI PADOVA

“IN TERRA TENEBROSA UNA LUCE RIFLESSE” – a cura della corale parrocchiale

22 DICEMBRE ( ORE 19 ) – PARROCCHIA DI SANTA MARIA DEL CARMINE

“COME E’ BELLO QUEL BAMBINO” : CANTI E SUONI DELLA TRADIZIONE NATALIZIA – a cura della

Ensamble Musicale Neapolis

23 DICEMBRE (ORE 19,30) – CHIESA DI SANTA TERESA DEI PADRI CARMELITANI SCALZI

“CONCERTO INTERNAZIONALE DI NATALE”- a cura di EVA DOROFEEVA E HARMONIA ORCHESTRA

28 DICEMBRE ( ORE 19,30) – PARROCCHIA DI ANTONIO DA PADOVA

“OH HOLY NIGHT” -a cura di A.G.C. SANT’ANTONIO GOSPEL CHOIR”

29 DICEMBRE ( ORE 30) – PARROCCHIA SAN VINCENZO A POSTIGLIONE

“CONCERTO DI NATALE” – a cura della corale parrocchiale S.Antonio di Padova

29 DICEMBRE (ORE 19,00) – PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PRINCIPIO

“SINGING XMAS” – a cura della Magma Ensamble

02 GENNAIO (ORE 19) – PARROCCHIA DI SANT’ANTONIO A BRANCACCIO

“INSEGUENDO LA STELLA” – a cura de I Piccoli di Tony

04 GENNAIO (ORE 19,30) – SANTUARIO MADONNA DEL BUON CONSIGLIO

“SINGING XMAS ” – a cura di Magma Ensamble

ASS.ETNOS CLUB

29 DICEMBRE ( ORE 30)

STREET FOLK BAND AL CENTRO STORICO

29 DICEMBRE (ORE 21.00) AUDITORIUM PONTE MORANDI SS. TRINITA’

TAMMURIATA DI NATALE ” CON CIRO MAGLIONICO & PIETRARSA

3 GENNAIO ( ORE 20.00 ) – AUDITORIUM PONTE MORANDI SS.TRINITA’

IL NATALE NELL’ARTE PRESEPIALE TORRESE” – WORKSHOP –

3 GENNAIO ( ORE 00) – AUDITORIUM PONTE MORANDI SS. TRINITA’ “QUANDO NASCETTE NINNO” CON GIOVANNI MAURIELLO

SEZIONE ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO

GLI SCIMMIOTTI

15 DICEMBRE (ORE 10-13 ) – VIA LITORANEA

21 DICEMBRE (ORE 10 -13) – PIAZZALE VIA CESARE BATTISTI

24 DICEMBRE (ORE 10,30 – 15) – PIAZZA LUIGI PALOMBA

29 DICEMBRE (ORE 10-13 ) – VIA LITORANEA

30 DICEMBRE ( ORE 17-20) – VIA ROMA , VIA NOTO, VIA D.COLAMARINO, P.ZZA S.CROCE

31 DICEMBRE (ORE 10,30 – 15 ) – VIA LITORANEA

21 DICEMBRE (ORE 11) – VILLA MACRINA E VILLA COMUNALE SALVO D’ACQUISTO

CONCERTO BANDISTICO ITINERANTE

21 DICEMBRE (ORE 17) – PIAZZALE LEOPARDI

CONCERTO BANDISTICO ITINERANTE

23 DICEMBRE (ORE 17) – CENTRO STORICO

CONCERTO BANDISTICO ITINERANTE

30 DICEMBRE (ORE 10,30) – VIA LITORANEA

CONCERTO BANDISTICO ITINERANTE

1 GENNAIO (ORE 10) – VILLA COMUNALE ” CIARAVOLO” E CENTRO CITTADINO

CONCERTO BANDISTICO ITINERANTE

ASS. SBANDIERATORI E MUSICISTI CITTA’ DI TORRE DEL GRECO

22 DICEMBRE (ORE 17) – CENTRO STORICO – CORTEO ITINERANTE SBANDIERATORI E MUSICISTI

ASS. CENTRO ARTISTICO NUOVA ARCADIA

22 DICEMBRE (ORE 19) – TEATRO SANT’ANNA – RASSEGNA ” A NATALE SI RIDE COSI”: IN SCENA – NON E’ VERO MA CI CREDO –

29 DICEMBRE (ORE 19) – TEATRO SANTUARIO DEL BUON CONSIGLIO – RASSEGNA “A NATALE SI RIDE COSI’ : IN SCENA – STASERA CAFE’ CHANTAL

ASS. CLUB ANIMANDO

19 DICEMBRE (ORE 17) – VIA ROMA , VIA NOTO ,VIA DIEGO COLAMARINO, PIAZZA S.CROCE , VILLA COMUNALE “CIARAVOLO”

ARTISTI DI STRADA E ANIMAZIONE

22 DICEMBRE (ORE 10-13) – VIA LITORANEA

CORTEO ITINERANTE E TEATRO COMICO DA STRADA CON TECNICHE CIRCENSI

ASS.PIANETA DONNE

18 DICEMBRE (ORE 17-20) – PIAZZA CROCE

TEATRO PER BAMBINI

22 DICEMBRE (ORE 10-13) – CENTRO STORICO E VIA LITORANEA – CORTEO E PARATA NATALIZIA

ASS.CULTURALE TEATROINEDITO A.M.G.

27 DICEMBRE (ORE 19,30) -AUDITORIUM PONTE MORANDI TRINITA’

SPETTACOLO COMICO TEATRALE ” RITROVA-MENTI”

2 GENNAIO ( ORE 20) -AUDITORIUM PONTE MORANDI TRINITA’ – SPETTACOLO TEATRALE ” NATALE IN CASA DI DONNE”

ASS.CAMEO ART

23 DICEMBRE (ORE 17) – CENTRO STORICO

SFILATA DI GRUPPI DI MUSICA POPOLARE

23 DICEMBRE (ORE 19) – PALAZZO BARONALE – CONCERTO NATALIZIO A CURA DEL GRUPPO DI MUSICA POPOLARE ” MERITMIRI”

ESPOSIZIONI E MOSTRE

ASS.CAMEO ART

DAL 7/12 AL 7/01/2020 (ORARIO 10/13 – 17/21 ) – PALAZZO BARONALE

“ARTE A PALAZZO “: L’ARTIGIANATO E LA TRADIZIONE INCONTRANO LA CITTA’

Mostra di incisione su corallo ,conchiglia e pietre dure, arte presepiale , scultura e pittura.

ASS.DI PROMOZIONE SOCIALE PRO -LOCO TORRE DEL GRECO

DAL 22/12 AL 29/12 (ORARIO 10/13 – 17/21 ) – PALESTRA PROF. MARIO LAMBIASE

ESPOSIZIONE ARTISTICA DI PITTURA

ASS. MEROPE

15/12 AL 07/01/2020 – PALESTRA MARIO LAMBIASE

I DIALOGHI D’ARTE” : PERSONALE DI PITTURA DEI MAESTRI CIRO ADRIAN CIAVOLINO E FILIPPO

19/12 AL 07/01/2020 – VILLA MACRINA

“L’INFINITO LEOPARDIANO”: MOSTRA D’ARTE A CURA DI ANNA POERIO

21/12 AL 07/01/2020 – CHIOSTRO TRINITA’ LARGO ANNUNCIAZIONE

“SCORCI DI TORRE : IL ‘900 NAPOLETANO” – MOSTRA DI DISEGNI E PITTURA DI E.ORMA

21/12 AL 07/01/20210 – CHIOSTRO SS. TRINITA’ LARGO ANNUNCIAZUIONE

CONOSCIAMO LA CITTA’ ” : MOSTRA FOTOGRAFICA A CURA DI POMPOSO

ASS.ATOM

>Dal 10/12 AL 07/01/2020 (ORARIO 10/13 – 17/20) – VILLA MACRINA

PRESEPE ARTISTICO STILE ‘700 NAPOLETANO : “UN PRESEPE PER LA DONAZIONE”

ASS. OLTRE IL CUORE

DAL 11/12 AL 07/01/2020 (ORARIO 10/13 – 17/21) – PALAZZO BARONALE

PRESEPE ARTISTICO MONUMENTALE STILE ‘700 NAPOLETANO : “UN PRESEPE PER LA PREVENZIONE”

CONVEGNI

ASS. NUTRIZIONISTE INSIEME

20 DICEMBRE ( ORE 16,30) – PALESTRA MARIO LAMBIASE

“BULLISMO: CONOSCERLO PER AFFRONTARLO”

21 DICEMBRE ( ORE 9,30) – VILLA MACRINA – “IL RUOLO DELLA DONNA NELLA COMUNITA’ ”

27 DICEMBRE (ORE 9,30 ) – AUDITORIUM PONTE MORANDI – “DAL MENU’ DI CAPODANNO ALLE DIETE RIPARATRICI”

28 DICEMBRE (ORE 9,30) – VILLA MACRINA – “LA CULTURA PASSA DAI LIBRI”

ASS.CAMEO ART PALAZZO BARONALE

18 DICEMBRE ORE 10,30 – DALLA MISSIONE SOLAR ORBITER A PALAZZO BARONALE : INCONTRO CON CLEMENTINA SASSO

20 DICEMBRE ORE 18,00 – “MAMMA CORALLO” – PRESENTAZIONE TAVOLA ILLUSTRATA DI PASQUALE QUALANO

28 DICEMBRE ORE 18,00 PRESENTAZIONE LIBRO DI GIOVANNI CARDONE : ” RITI E RITUALI A NAPOLI ,IN CAMPANIA E NEL SUD ITALIA”

29 DICEMBRE ORE 18,00 – L’ARTE E L’ARTIGIANATO TORRESE INCONTRANO LA CITTA’ : NEL RICORDO DI CARLO PARLATI , IL PRESENTE E IL FUTURO PER LA CATEGORIA DEGLI ARTIGIANI TORRESI

ASS. OLTRE IL CUORE

22 DICEMBRE ORE 9,30 – PALESTRA PROF. MARIO LAMBIASE – “L’ IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE” : STOP EPATITE C

21 DICEMBRE ORE 9,30 – AUDITORIUM PONTE MORANDI SS TRINITA’

L’ IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE : “CI STA’ A CUORE IL TUO CUORE”

27 DICEMBRE ORE 9.30 – PALESTRA PROF. MARIO LAMBIASE – L’ IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE : ” OBESITA’

VISITE GUIDATE E URBAN TRAKKING

FONDAZIONE OPERA PIA

DAL 19 DICEMBRE AL 29 DICEMBRE

PROGETTO : ” VALORIZZIAMO LA CITTA’ ” – VISITE GUIDATE AI LUOGHI DI CULTO E AL PATRIMONIO ARTISTICO CITTADINO