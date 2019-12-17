Torre del Greco, 65 eventi natalizi in tutta la città: ecco il programma completo
Un Natale da favola per i torresi
Ha avuto inizio il magnifico programma di eventi natalizi a Torre del Greco. Gli appuntamenti, numerosi ed interessanti, stanno lasciando gli abitanti ed i turisti accorsi nella città corallina, piacevolmente sorpresi. Ben 65 appuntamenti, che si susseguono tra periferia e centro, e che preannunciano un Natale torrese da favola.
La rassegna artistica “Arte a Palazzo” segna l’esordio di questa serie di appuntamenti, immancabili per coloro i quali si trovino in territorio campano per le vacanze natalizie. Da Palazzo Baronale a Villa Macrina, passando per le ville comunali Ciaravolo e Salvo D’Acquisto alle parrocchie, concludendo poi con il centro storico, piazza Luigi Palomba e la periferia con Litoranea.
Di seguito il programma completo:
ASS. ARKNEOS
21 DICEMBRE (17-20) – CENTRO STORICO E AREA PORTO
MUSICA ITINERANTE ISPIRATA ALLA TRADIZIONE NATALIZIA
24 DICEMBRE (11-15) – VIA LITORANEA
“LA FRASCA” – MUSICA E CORTEO IN ABITI D’EPOCA
26 DICEMBRE (18-20) – BASILICA DI SANTA CROCE
PIERO RICCI ED ETNICA DITIRAMBO IN CONCERTO
28 DICEMBRE (10-13) – VILLA COMUNALE “CIARAVOLO “
SEMINARIO DEI RACCONTI DI NATALE: ” IL MIMO E LA VOCE NARRANTE”
ASS. JUBILATE DEO
30 DICEMBRE (ORE 20) – BASILICA DI SANTA CROCE
“CHRISTMAS IN THE WORLD” : CONCERTO DI NATALE 2019
ASS.ARSARMONIE
14 DICEMBRE (ORE 19) – PARROCCHIA SANTA MARIA LA BRUNA
PREMIO ALBANESE : KATIA RICCIARELLI IN CONCERTO
19 DICEMBRE (ORE 19) – CIRCOLO NAUTICO
PRESENTAZIONE LIBRO “PAVAROTTI VISTO DA VICINO” – del M° Leone Magiera
intermezzi musicali del tenore WALTER OMAGGIO (PREMIO PAVAROTTI)
20 DICEMBRE (ORE 19) – AUDITORIUM PONTE MORANDI TRINITA’
CONCERTO VINCITORI CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO “F.ALBANESE”
21 DICEMBRE (ORE 11) – AUDITORIUM PONTE MORANDI TRINITA’
Incontro di Nicoletta Mantovani con i giovani cantanti lirici della Città
ASS. TEATRO RAGAZZI
28 DICEMBRE (ORE 30) – CHIESA DEL SS. SACRAMENTO E SAN MICHELE ARCANGELO
CONCERTO “XMAS MUSIC IN THE WORDS” : CARRELLATA DI MELODIE NATALIZIE
ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE PRO-LOCO TORRE DEL GRECO
21 DICEMBRE (ORE 19) – PARROCCHIA SAN VINCENZO A POSTIGLIONE
“ASPETTANDO GESU’ : CANTI DELL’AVVENTO” – a cura dell’oratorio parrocchiale
22 DICEMBRE (ORE 20) – PARROCCHIA SANT’ANTONIO DI PADOVA
“IN TERRA TENEBROSA UNA LUCE RIFLESSE” – a cura della corale parrocchiale
22 DICEMBRE ( ORE 19 ) – PARROCCHIA DI SANTA MARIA DEL CARMINE
“COME E’ BELLO QUEL BAMBINO” : CANTI E SUONI DELLA TRADIZIONE NATALIZIA – a cura della
Ensamble Musicale Neapolis
23 DICEMBRE (ORE 19,30) – CHIESA DI SANTA TERESA DEI PADRI CARMELITANI SCALZI
“CONCERTO INTERNAZIONALE DI NATALE”- a cura di EVA DOROFEEVA E HARMONIA ORCHESTRA
28 DICEMBRE ( ORE 19,30) – PARROCCHIA DI ANTONIO DA PADOVA
“OH HOLY NIGHT” -a cura di A.G.C. SANT’ANTONIO GOSPEL CHOIR”
29 DICEMBRE ( ORE 30) – PARROCCHIA SAN VINCENZO A POSTIGLIONE
“CONCERTO DI NATALE” – a cura della corale parrocchiale S.Antonio di Padova
29 DICEMBRE (ORE 19,00) – PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PRINCIPIO
“SINGING XMAS” – a cura della Magma Ensamble
02 GENNAIO (ORE 19) – PARROCCHIA DI SANT’ANTONIO A BRANCACCIO
“INSEGUENDO LA STELLA” – a cura de I Piccoli di Tony
04 GENNAIO (ORE 19,30) – SANTUARIO MADONNA DEL BUON CONSIGLIO
“SINGING XMAS ” – a cura di Magma Ensamble
ASS.ETNOS CLUB
29 DICEMBRE ( ORE 30)
STREET FOLK BAND AL CENTRO STORICO
29 DICEMBRE (ORE 21.00) AUDITORIUM PONTE MORANDI SS. TRINITA’
TAMMURIATA DI NATALE ” CON CIRO MAGLIONICO & PIETRARSA
3 GENNAIO ( ORE 20.00 ) – AUDITORIUM PONTE MORANDI SS.TRINITA’
IL NATALE NELL’ARTE PRESEPIALE TORRESE” – WORKSHOP –
3 GENNAIO ( ORE 00) – AUDITORIUM PONTE MORANDI SS. TRINITA’ “QUANDO NASCETTE NINNO” CON GIOVANNI MAURIELLO
SEZIONE ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO
GLI SCIMMIOTTI
15 DICEMBRE (ORE 10-13 ) – VIA LITORANEA
21 DICEMBRE (ORE 10 -13) – PIAZZALE VIA CESARE BATTISTI
24 DICEMBRE (ORE 10,30 – 15) – PIAZZA LUIGI PALOMBA
29 DICEMBRE (ORE 10-13 ) – VIA LITORANEA
30 DICEMBRE ( ORE 17-20) – VIA ROMA , VIA NOTO, VIA D.COLAMARINO, P.ZZA S.CROCE
31 DICEMBRE (ORE 10,30 – 15 ) – VIA LITORANEA
21 DICEMBRE (ORE 11) – VILLA MACRINA E VILLA COMUNALE SALVO D’ACQUISTO
CONCERTO BANDISTICO ITINERANTE
21 DICEMBRE (ORE 17) – PIAZZALE LEOPARDI
CONCERTO BANDISTICO ITINERANTE
23 DICEMBRE (ORE 17) – CENTRO STORICO
CONCERTO BANDISTICO ITINERANTE
30 DICEMBRE (ORE 10,30) – VIA LITORANEA
CONCERTO BANDISTICO ITINERANTE
1 GENNAIO (ORE 10) – VILLA COMUNALE ” CIARAVOLO” E CENTRO CITTADINO
CONCERTO BANDISTICO ITINERANTE
ASS. SBANDIERATORI E MUSICISTI CITTA’ DI TORRE DEL GRECO
22 DICEMBRE (ORE 17) – CENTRO STORICO – CORTEO ITINERANTE SBANDIERATORI E MUSICISTI
ASS. CENTRO ARTISTICO NUOVA ARCADIA
22 DICEMBRE (ORE 19) – TEATRO SANT’ANNA – RASSEGNA ” A NATALE SI RIDE COSI”: IN SCENA – NON E’ VERO MA CI CREDO –
29 DICEMBRE (ORE 19) – TEATRO SANTUARIO DEL BUON CONSIGLIO – RASSEGNA “A NATALE SI RIDE COSI’ : IN SCENA – STASERA CAFE’ CHANTAL
ASS. CLUB ANIMANDO
19 DICEMBRE (ORE 17) – VIA ROMA , VIA NOTO ,VIA DIEGO COLAMARINO, PIAZZA S.CROCE , VILLA COMUNALE “CIARAVOLO”
ARTISTI DI STRADA E ANIMAZIONE
22 DICEMBRE (ORE 10-13) – VIA LITORANEA
CORTEO ITINERANTE E TEATRO COMICO DA STRADA CON TECNICHE CIRCENSI
ASS.PIANETA DONNE
18 DICEMBRE (ORE 17-20) – PIAZZA CROCE
TEATRO PER BAMBINI
22 DICEMBRE (ORE 10-13) – CENTRO STORICO E VIA LITORANEA – CORTEO E PARATA NATALIZIA
ASS.CULTURALE TEATROINEDITO A.M.G.
27 DICEMBRE (ORE 19,30) -AUDITORIUM PONTE MORANDI TRINITA’
SPETTACOLO COMICO TEATRALE ” RITROVA-MENTI”
2 GENNAIO ( ORE 20) -AUDITORIUM PONTE MORANDI TRINITA’ – SPETTACOLO TEATRALE ” NATALE IN CASA DI DONNE”
ASS.CAMEO ART
23 DICEMBRE (ORE 17) – CENTRO STORICO
SFILATA DI GRUPPI DI MUSICA POPOLARE
23 DICEMBRE (ORE 19) – PALAZZO BARONALE – CONCERTO NATALIZIO A CURA DEL GRUPPO DI MUSICA POPOLARE ” MERITMIRI”
ESPOSIZIONI E MOSTRE
ASS.CAMEO ART
DAL 7/12 AL 7/01/2020 (ORARIO 10/13 – 17/21 ) – PALAZZO BARONALE
“ARTE A PALAZZO “: L’ARTIGIANATO E LA TRADIZIONE INCONTRANO LA CITTA’
Mostra di incisione su corallo ,conchiglia e pietre dure, arte presepiale , scultura e pittura.
ASS.DI PROMOZIONE SOCIALE PRO -LOCO TORRE DEL GRECO
DAL 22/12 AL 29/12 (ORARIO 10/13 – 17/21 ) – PALESTRA PROF. MARIO LAMBIASE
ESPOSIZIONE ARTISTICA DI PITTURA
ASS. MEROPE
15/12 AL 07/01/2020 – PALESTRA MARIO LAMBIASE
I DIALOGHI D’ARTE” : PERSONALE DI PITTURA DEI MAESTRI CIRO ADRIAN CIAVOLINO E FILIPPO
19/12 AL 07/01/2020 – VILLA MACRINA
“L’INFINITO LEOPARDIANO”: MOSTRA D’ARTE A CURA DI ANNA POERIO
21/12 AL 07/01/2020 – CHIOSTRO TRINITA’ LARGO ANNUNCIAZIONE
“SCORCI DI TORRE : IL ‘900 NAPOLETANO” – MOSTRA DI DISEGNI E PITTURA DI E.ORMA
21/12 AL 07/01/20210 – CHIOSTRO SS. TRINITA’ LARGO ANNUNCIAZUIONE
CONOSCIAMO LA CITTA’ ” : MOSTRA FOTOGRAFICA A CURA DI POMPOSO
ASS.ATOM
>Dal 10/12 AL 07/01/2020 (ORARIO 10/13 – 17/20) – VILLA MACRINA
PRESEPE ARTISTICO STILE ‘700 NAPOLETANO : “UN PRESEPE PER LA DONAZIONE”
ASS. OLTRE IL CUORE
DAL 11/12 AL 07/01/2020 (ORARIO 10/13 – 17/21) – PALAZZO BARONALE
PRESEPE ARTISTICO MONUMENTALE STILE ‘700 NAPOLETANO : “UN PRESEPE PER LA PREVENZIONE”
CONVEGNI
ASS. NUTRIZIONISTE INSIEME
20 DICEMBRE ( ORE 16,30) – PALESTRA MARIO LAMBIASE
“BULLISMO: CONOSCERLO PER AFFRONTARLO”
21 DICEMBRE ( ORE 9,30) – VILLA MACRINA – “IL RUOLO DELLA DONNA NELLA COMUNITA’ ”
27 DICEMBRE (ORE 9,30 ) – AUDITORIUM PONTE MORANDI – “DAL MENU’ DI CAPODANNO ALLE DIETE RIPARATRICI”
28 DICEMBRE (ORE 9,30) – VILLA MACRINA – “LA CULTURA PASSA DAI LIBRI”
ASS.CAMEO ART PALAZZO BARONALE
18 DICEMBRE ORE 10,30 – DALLA MISSIONE SOLAR ORBITER A PALAZZO BARONALE : INCONTRO CON CLEMENTINA SASSO
20 DICEMBRE ORE 18,00 – “MAMMA CORALLO” – PRESENTAZIONE TAVOLA ILLUSTRATA DI PASQUALE QUALANO
28 DICEMBRE ORE 18,00 PRESENTAZIONE LIBRO DI GIOVANNI CARDONE : ” RITI E RITUALI A NAPOLI ,IN CAMPANIA E NEL SUD ITALIA”
29 DICEMBRE ORE 18,00 – L’ARTE E L’ARTIGIANATO TORRESE INCONTRANO LA CITTA’ : NEL RICORDO DI CARLO PARLATI , IL PRESENTE E IL FUTURO PER LA CATEGORIA DEGLI ARTIGIANI TORRESI
ASS. OLTRE IL CUORE
22 DICEMBRE ORE 9,30 – PALESTRA PROF. MARIO LAMBIASE – “L’ IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE” : STOP EPATITE C
21 DICEMBRE ORE 9,30 – AUDITORIUM PONTE MORANDI SS TRINITA’
L’ IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE : “CI STA’ A CUORE IL TUO CUORE”
27 DICEMBRE ORE 9.30 – PALESTRA PROF. MARIO LAMBIASE – L’ IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE : ” OBESITA’
VISITE GUIDATE E URBAN TRAKKING
FONDAZIONE OPERA PIA
DAL 19 DICEMBRE AL 29 DICEMBRE
PROGETTO : ” VALORIZZIAMO LA CITTA’ ” – VISITE GUIDATE AI LUOGHI DI CULTO E AL PATRIMONIO ARTISTICO CITTADINO