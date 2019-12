0 Facebook Guai per Andrea Iannone, positivo all’antidoping, sospeso dalla Fim: “Sono tranquillo” News 17 Dicembre 2019 15:54 Di redazione 3'

Problemi per Andrea Iannone, il motociclista è stato sospeso dalla Federazione internazionale motociclismo per essere risultato positivo a un controllo antidoping. A diffondere la notizia è stata la Fim che ha divulgato un comunicato.

Secondo quanto si legge dalla nota, la sospensione di Iannone è avvenuta a seguito dei risultati delle analisi a cui il motociclista si è sottoposto. Il rapporto viene dal laboratorio accreditato WADA a Dresda, secondo cui nelle urine di Iannone sarebbero presenti delle sostanze appartenenti alla famiglia degli Steroidi androgeni anabolizzanti esogeni (AAS), assolutamente viete.

Il test è stato fatto nell’occasione del Gp di Malesia, lo scorso 3 novembre. Iannone ora potrà chiedere le analisi del secondo campione, come controprova. Ma, per ora, è sospeso dalle gare della Fim. Il motociclista in un lungo post, pubblicato su Instagram, ha detto di essere totalmente tranquillo:

“Sono totalmente tranquillo e ci tengo a tranquillizzare i miei tifosi e Aprilia Racing.

Mi rendo disponibile a qualunque contro analisi in una vicenda che mi sorprende, anche perché – a ora – non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale.

Negli anni, e anche in questa stagione, mi sono sottoposto a continui controlli, risultando ovviamente sempre negativo, per questo ho la massima fiducia nella conclusione positiva di questa vicenda“.

Il post di Andrea Iannone