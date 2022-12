0 Facebook Donna nuda nel bar in stato confusione: la palpeggiano e la riprendono con i cellulari Cronaca 12 Dicembre 2022 21:03 Di redazione 1'

Una scena terribile è quella che riguarda una donna, entrata in un bar in stato confusionale. Quest’ultima si è improvvisamente denudata mentre le persone presenti all’interno del locale la palpeggiavano e la filmavano.

Il video, come riporta il Mattino, è diventato virale. Il fatto è avvenuto la scorsa domenica pomeriggio in un bar di Buonabitacolo, in provincia di Salerno. La giovane si è spogliata completamente davanti ai clienti. Era chiaramente non sana di mente, ma la vergogna è stata un’altra.

Le persone presenti non solo non l’hanno aiutata, ma qualcuno è rimasto indifferente continuando a giocare a carte, qualcun altro l’ha palpeggiata e qualcun altro ancora l’ha filmata e poi ha diffuso il video online. I carabinieri indagano sulla vicenda per capire chi sono le persone coinvolte.