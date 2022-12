0 Facebook Lutto in provincia di Napoli, addio alla dipendente comunale Cristina Moja Cronaca 12 Dicembre 2022 12:17 Di redazione 1'

È lutto a Roccapiemonte e Poggiomarino, località in provincia di Salerno la prima e di Napoli la seconda. È deceduta la giovane dipendente comunale Cristina Moja. Tantissimi i messaggi d’amore per lei e la sua famiglia. Lacrime e dolore per chi la conosceva.

Di seguito le parole d’affetto del sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano: “Nessuna frase può descrivere il dolore che stiamo provando in questo momento. Perdiamo una persona speciale, il cui sorriso illuminava sempre le nostre giornate. Perdiamo una professionista di spessore, che ha impreziosito la nostra comunita’ e la macchina operativa del Comune di Roccapiemonte. Cristina Moja e’ e sara’ sempre nei nostri cuori. Abbracciamo forte i familiari, ai quali vanno le nostre piu’ sentite condoglianze“.

“Oggi anche per Poggiomarino è un giorno di lutto per la scomparsa della dott. Cristina Moja, già dipendente di questo Comune. Ai suoi familiari le più sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale, di tutti i suoi colleghi e di tutta Poggiomarino“, questo invece il cordoglio del sindaco di Poggiomarino Maurizio Falanga.