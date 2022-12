0 Facebook Tragedia a Roma, riunione di condominio sfocia nel sangue. Un uomo spara alla cieca, 4 morti e 4 feriti Cronaca 11 Dicembre 2022 11:09 Di redazione 1'

Tragedia immane a Roma: quattro persone sono state uccise mentre era in corso una riunione condominiale. Il bilancio drammatico vede anche 4 feriti.

Assurdo quanto avvenuto a Colle Salario, a Roma: un uomo ha sparato alla cieca mentre era in corso una riunione di condominio: 4 persone sono rimaste uccise, 3 sono donne. La sparatoria è accaduta fuori ad un bar. Ci sarebbero inoltre ben 4 feriti.

Sul posto i carabinieri: un fermo

I fatti sono avvenuti in via Monte Gilberto, intorno alle 9:30. Si sono uditi diversi colpi di pistola mentre era in corso la riunione condominiale: tante le chiamate al 112, sul posto i carabinieri della compagnia Montesacro. Non sono chiari i motivi della follia: un uomo – dalle prime indiscrezioni – pare sia stato arrestato.