Lutto in Campania, Alessandro muore a 56 anni dopo l'infarto: sgomento e dolore per l'intera comunità
11 Dicembre 2022

Lacrime e dolore in Campania: si è spento all’età di 56 anni Alessandro Maisto. L’uomo è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco che, purtroppo, gli è stato fatale.

Alessandro muore dopo l’arresto cardiaco: sgomento a Giugliano

Siamo in quel di Giugliano, in Campania. Alessandro era un commerciante, voluto bene da tutti. Enorme lo sgomento dell’intera comunità per la scomparsa del 56enne.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social in onore di Alessandro: “Sei stato più di un amico per me non ti dimenticherò mai“, “Una notizia che mi ha lasciato senza parole, ti porterò sempre nel mio cuore” e ancora “Questa notizia ci ha sconvolto, ti porterò sempre con me“.