Tragedia in Campania, accusa malore mentre è alla guida: muore Vincenzo Razzano
Cronaca 9 Dicembre 2022

Tragedia in Campania, accusa un malore mentre è alla guida della sua auto: è morto così Vincenzo Razzano, 74 anni. Vani i tentativi dei sanitari del 118 di salvare l’uomo. A riportare la notizia è Edizione Caserta.

Siamo in via Astolella, a pochi passi da Cervino, nel Casertano: Vincenzo era alla guida della sua Fiat Panda quando è stato colto improvvisamente da un malore: il 74enne è riuscito con le ultime forze ad accostare e sostare la vettura su cui viaggiava, poi, purtroppo è deceduto.

Vincenzo soffriva di problemi cardiaci

Sul posto i carabinieri della locale stazione e il medico legale che ha constatato il decesso di Vincenzo per cause naturali. Presente anche il medico di famiglia che ha spiegato come Vincenzo soffrisse di problemi cardiaci.