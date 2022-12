0 Facebook “Svegliati piccolo mio”, papà va a svegliare il figlio per colazione ma lo trova morto News 9 Dicembre 2022 16:23 Di redazione 1'

Una notizia drammatica ha riguardato una famiglia. Un uomo, Giulio, si è ritrovato di fronte alla più terribile delle situazioni: è andato a svegliare il figlio per fargli fare colazione e ha scoperto che era morto, il suo cuore non batteva più.

Il dramma è avvenuto a un ragazzino di 12 anni di Sarzana (La Spezia). Secondo i primi racconti riportati dai media locali, il giovane era andato a letto senza problemi, ma nella ntote un malore lo avrebbe ucciso. La comunità del paese in val di Magra è sotto choc. Il piccolo è morto nella notte tra mercoledì e giovedì.

Il padre, pensando che non si volesse svegliare, lo ha chiamato varie volte fino a trovarlo a letto privo di vita. Ha provato a scuoterlo, ma alla fine quando ha capito che non c’era nulla da fare ha chiamato i soccorsi. Purtroppo era troppo tardi per il bambino. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso. I funerali verranno celebrati sabato.