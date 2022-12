0 Facebook Lo schianto e l’agonia in ospedale, è morto Giacomo: studente campano di 22 anni Cronaca 8 Dicembre 2022 20:00 Di redazione 1'

Dopo due settimane di agonia in ospedale, Giacomo Sabelli è deceduto. Il giovane studente di Caserta ha perso la vita dopo aver riportato gravi traumi a causa di un incidente avvenuto a Roma sulla via Olimpica. Nel sinistro sono state coinvolte tre automobili.

Dopo che l’autorità giudiziaria ha disposto il dissequestro della salma, quest’ultima è stata consegnata ai familiari per lo svolgimento dei funerali. La cerimonia funebre si è tenuta presso il duomo di Caserta. Tanti i messaggi di affetto e cordoglio.

“Manchi come l’aria Giacomo. Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dov’erano, ma sono ovunque noi siamo“, è la citazione della famosa poesia ‘La morte non è niente’ di Henry Scott Holland.