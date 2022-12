0 Facebook Benevento, giovane grave dopo decine di coltellate: trovato agonizzante a terra Cronaca 8 Dicembre 2022 20:45 Di redazione 1'

Soccorso e trasportato d’urgenza presso il Policlinico di Napoli dai carabinieri. È dunque grazie ai militari se E.A., 28 anni, è ora in gravi condizioni ma stabile presso il nosocomio napoletano. Le forze dell’ordine lo avevano trovato agonizzante in una piazzola di sosta lungo la strada provinciale di Montesarchio.

Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, il giovane è stato vittima di una brutale aggressione che lo ha quasi ucciso: almeno una ventina le coltellato che lo hanno ferito. Pericolose quelle ricevute al torace.

Rapide le indagini e i rilievi che hanno permesso ai carabinieri di individuare e fermare G.M. di 24 anni, sempre di Montesarchio località sannita in provincia di Benevento. Al momento non sono ancora chiari movente e dinamica. Il 24enne è stato trasportato in carcere dopo disposizioni dell’autorità giudiziaria.